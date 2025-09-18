夜専用炭酸水！

アサヒビール株式会社から、ノンアルコールカクテルテイスト飲料「ウィルキンソン タンサン タグソバー」が9月17日より登場。

また「ウィルキンソン タンサン タグソバー」を気軽に体験できるイベント「WILKINSON タグソバー ナイト」が、9月18日から23日まで渋谷ストリーム稲荷橋広場で開催されます。

筆者は「ウィルキンソン タンサン タグソバー」のプレス向け発表会に参加。新商品とイベントの様子をご紹介します。

「WILKINSON タグソバー ナイト」9月18日から23日まで渋谷ストリーム稲荷橋広場で開催

場所は、渋谷ストリーム稲荷橋広場。

「ウィルキンソン」のブランドカラーの黒と赤を基調にデザインした会場になっています。

入口で、『ウィルキンソン タンサン タグソバー レモンジンジャ』『ウィルキンソン タンサン タグソバー ライチトニック』いずれか1本が200円(税込)で販売。

飲んでみると「レモンジンジャ」は、ジンジャーのスパイスがピリッと効いて、さっぱりして甘くないので食事などに合いそう。

「ライチトニック」は、ほんのり甘くて、カクテル感覚で堪能できるドリンクでした。

会場には巨大ガチャも設置されていました。

イベントに参加した様子をSNS投稿、もしくは100円でイベント限定のTシャツやタンブラーなどのオリジナルグッズが出るガチャを楽しむことができるのだとか。

「WILKINSON タグソバー ナイト」は9月23日まで渋谷ストリーム稲荷橋広場で開催。新商品レモンジンジャとライチトニック、どちらも違った魅力がありました。お酒を飲まない人でも、ちょっと特別な時間を過ごせる一杯。

気になる方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

https://www.asahibeer.co.jp/agechk/permission.html

イベント概要

名称： WILKINSON タグソバー ナイト

会場： 渋谷ストリーム 稲荷橋広場

東京都渋谷区渋谷3-21-3

営業時間：9月18日(木)から9月23日(火・祝)

14:00~21:00(L.O.20:30)

収容人数：約30名

商品概要