国民民主党の玉木雄一郎代表が１８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、世界陸上への熱い思いを語った。

玉木氏は東大法学部時代に陸上部に所属。９１年に行われた前回の東京での世界陸上は「ボランティアをやっていた」といい、今回の世界陸上は「デュプランティスの世界記録、すごいです。あれはすごい」と大興奮。

というのも、玉木代表は陸上部でも十種競技を専門にしており、その中でも得意種目が４００メートルと棒高跳び。「当時、９１年の世界陸上。最も長く破られなかった記録はメキシコ五輪の走り幅跳び。マイク・パウエルが（東京で）破って。東京は感動的な記録を生む」と嬉しそうに語った。

なぜ陸上をやったのか？という問いには「今まで集団競技をやっていたが、自分の力だけで勝ち負けが分かるのをやってみたい。高校の時に先生からもやった方がいいぞと」と勧められたこともあり、大学から陸上に没頭。ちなみに１００メートルの記録は？と聞かれ「追い風参考ですが、１０秒台。公式は１１・２秒とか３秒とかでした」と驚きの好記録で、恵俊彰も驚いていた。