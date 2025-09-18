劇的勝利にスロット監督「リバプールのメンタリティがアトレティコに勝った」新天地デビューのイサクには「驚いた」
リバプールのアルネ・スロット監督がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節アトレティコ・マドリー戦(○3-2)後、チームの勝利を「メンタリティの成果」と称えた。イギリス『スカイ・スポーツ』が伝えている。
本拠地アンフィールドにアトレティコを迎えたリバプール。2点を先行しながら終盤に追い付かれたが、後半アディショナルタイム2分に右CKからDFフィルヒル・ファン・ダイクがヘディングで叩き込み、劇的な勝利を飾った。
スロット監督は「アトレティコのような、信じられないメンタリティを持つチームに勝ちたいなら、こちらも同じ武器、つまりメンタリティで戦わなければならない。今日またそれを示せたと思う」とコメント。その一方で「ただ、もっと楽な試合展開にできたはずだとは思う」と課題も口にしている。
この一戦では、イギリス史上最高額で加入したFWアレクサンデル・イサクがデビューを果たした。スタメンとして後半13分までプレーした同選手に対し、指揮官は「このレベルで問題なくプレーできていた。それが何よりポジティブだったし、彼は観ていて楽しい選手だ。クオリティに驚きはないが、思ったよりコンディションが良かったのには驚いた」と評価。「私たちには素晴らしい9番が2人いる」と、FWウーゴ・エキティケと使い分けていく方針を示した。
また、先制点を挙げたDFアンドリュー・ロバートソンは「もう少しシンプルに、楽に勝てるようにならないといけないと思う」と反省を述べつつ、イサクについて「素晴らしかったと思う。プレシーズンもほとんどなく、昨季からあまり試合にも出ていないけど、特に前半は本当に良かった」と称賛。「当然ながら疲れが出てきたが、そこでウーゴのような選手が入ってくるのは本当に大きい。2人とも素晴らしいクオリティを持っている」と語った。
