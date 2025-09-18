オーケーエムが後場上げ幅を拡大、国内最大級のサーモントラウト陸上養殖プラントに採用◇ オーケーエムが後場上げ幅を拡大、国内最大級のサーモントラウト陸上養殖プラントに採用◇

オーケーエム<6229.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時過ぎに同社のバルブが、ＦＲＤジャパン（さいたま市岩槻区）が千葉県富津市で建設中の国内最大級のサーモントラウト陸上養殖商業プラントに採用されたと発表しており、好感されている。



同プラントは、ＦＲＤが独自に開発した閉鎖循環式陸上養殖システムで、年間３５００トン規模の生産を目指す国内最大級の養殖施設。オーケーエムはプラントの配管計装工事の設計・施工を担う日揮ホールディングス<1963.T>傘下の日揮を通じて、養殖に不可欠な水処理・循環システムに使用されるバルブを納入した。



