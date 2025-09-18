「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１８日午後１時現在でヤプリ<4168.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



ヤプリはスマートフォンアプリの開発・運用・分析がノーコードで可能なクラウドサービス「Ｙａｐｐｌｉ」を提供。月額サブスクリプション型で安定した収益基盤を持ち、アプリ契約数が急増しており収益も高成長路線をまい進している。株価は８月に入って物色人気化し、特に同月中旬以降に上げ足を加速、１８日には１２８２円の年初来高値をつけた。しかし、その後は仕掛け的な売りが観測され調整を強いられている。テクニカル的に１０００円トビ台は下値メドとなりやすく、ここ外資系証券などの手口で貸株市場を通じた空売りが急増していることもあり、その買い戻しを期待する動きもあるようだ。



出所：MINKABU PRESS