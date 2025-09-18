ｇｕｍｉ<3903.T>は３日ぶりに反発している。この日、新作アプリゲーム「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」を９月２５日にリリースすると発表しており、好材料視されている。



同ゲームは、「ジョジョの奇妙な冒険」のアニメーションＩＰを活用したシミュレーションＲＰＧで、アニメに登場するおなじみのキャラクター達を自由に編成し、ハイエンドなグラフィックで表現された必殺技をはじめとした臨場感ある戦いが楽しめる作品。９月１６日時点で事前登録者数は８０万人を突破していることから、業績への貢献が期待されているようだ。



