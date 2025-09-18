Æ£°æÉ÷¤¬¡ØM¥¹¥Æ¡Ù½éÅÐ¾ì¤ÇÌ¥¤»¤¿°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¡È´ü´Ö¸ÂÄê¡É¸ø³«Ãæ¡ªÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æー¥¸ÈäÏª¤Ë¡ÖM¥¹¥Æ»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë¿À²ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
Æ£°æÉ÷¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¡Ê9·î5Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖPrema¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬¡¢¡É´ü´Ö¸ÂÄê¡É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ£°æ É÷¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ç¤Î¡ÖPrema¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÖÁÈ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÆ£°æ¤ÎÇú¥¤¥±¥·¥ç¥Ã¥È
¢£Æ£°æÉ÷¡¢¡ØM¥¹¥Æ¡Ù½é½Ð±é¤Ç¡ÖPrema¡×¤òÈäÏª¡ª»Â¿·¤Ê±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤Ë
Æ£°æ¤Ï9·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖHachiko¡×¡Ê¢¨¡Öo¡×¤Ï¥Þ¥¯¥í¥óÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ò¡¢¥Ï¥Á¸ø¤Î³¹¡¦½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖPrema¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶ÊÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ä¥ì¥Ýー¥¿ー¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡Èµ¼Ô²ñ¸«¡É¤ò¶´¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£²óÆ±ÈÖÁÈ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö9·î5Æü¤ËM¥¹¥Æ¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿Æ£°æ É÷¡ÖPrema¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹ー¥Ä¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤¿Æ£°æ¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢°µ´¬¤Î±éÁÕ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¶Å¤Ã¤¿±é½Ð¤ÏÉ¬¸«¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¸¤ÇÉ¤Ç¤¹¤«ÇÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿§²¿¿§¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼ÁÌä¤ËÅÃ¤ß¤Ê¤¯Åú¤¨¤ëÆ£°æ¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖM¥¹¥Æ»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¸ø³«´ò¤·¤¤¡×¡Ö°ìÈ¯»£¤ê¤Ç¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¤«¤é¤¹¤´¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤È¸À¤ï¤º±Ê±ó¤Ë»Ä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤³¤ÎÁá¸ý¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö±ÑÌõ¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖHachiko¤â¤¼¤Ò¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£