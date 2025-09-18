宮舘涼太（Snow Man）がMCを務める番組『黄金のワンスプーン！』（TBS系）の公式Xにて、9月23日放送回の予告映像が公開された。9月23日はゲストに磯村勇斗が登場。さらに磯村の誕生日を祝うために深澤辰哉（Snow Man）もサプライズ参戦した。

【動画】宮舘涼太＆深澤辰哉＆磯村勇斗の仲の良さが伝わるやりとり／磯村勇斗がプレゼントした帽子をかぶる深澤辰哉／磯村勇斗がゲスト出演した『それスノ』オフショット

■宮舘涼太＆深澤辰哉が磯村勇斗の誕生日をお祝い！

宮舘の「Come on！」という掛け声とともに、深澤は「勇斗会いにきたよ」とキメ顔で登場。白シャツに蝶ネクタイとサスペンダー、薔薇のブローチをつけた宮舘に対し、深澤は麦わら帽子をかぶり、黒トップスにゴム手袋という装いだ。

その後、深澤はコックコートや宮舘とお揃いの白シャツに蝶ネクタイとサスペンダーを合わせたスタイルも披露。深澤が磯村の背後から登場して驚かせる場面、深澤が磯村に「普通の友達のように接してくれて嬉しかった」と手紙を読む場面、さらに宮舘が美声を響かせ「Happy Birthday to You」と歌う場面も必見だ。

SNSでは「幸せ空間」「舘様との絡み楽しみ」「めっちゃいい友情」「面白くなる要素が詰まってる」「ふっかさんの登場シーン笑っちゃった」「かわいい」「神回確定」「最高」「だてふか＆磯様は激アツ」「神メンツ爆誕」など、多くの反響が集まっている。

■深澤辰哉と磯村勇斗は“大学の同級生”

なお、深澤と磯村は大学の同級生。磯村は深澤を“ふかたつ”と呼んでおり、旅行番組『バタバタ買い物バケーション』（TBS系）で、「Fukatacyu」と刺繍を入れた帽子をプレゼントしたことも。『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）でも共演している。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/