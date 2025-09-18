ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ドジャースタジアムでのフィリーズ戦に「1番DH」で先発出場。8回裏の第4打席に2試合連発の今季51号アーチを放った。

■ルザルドから4年ぶりのアーチ

前日の試合では、投打二刀流で圧巻のパフォーマンスを見せた大谷。この日は終盤に、ダメ押しの豪快アーチで打線を援護した。

ドジャース3点リードで迎えた、8回裏の第4打席。無死走者なしで大谷は、相手先発ヘスス・ルザルド投手の6球目スイーパーを豪快に振り抜くと、角度32度、速度107.8マイル（約173.4キロ）で放たれた打球は、満員の本拠地右中間スタンドへ飛び込む51号ソロとなった。これで、昨季自身が残したドジャースの球団記録54本塁打にもあと3本と迫っている。

大谷は前日まで、ルザルドとは10打数1安打と苦戦。2021年に本塁打を記録して以降、安打から遠ざかっていた。この一打で、ナ・リーグ本塁打部門のカイル・シュワーバー外野手と2本差に肉薄。3年連続のタイトル獲得へ望みを繋いだ。

試合は、先発のブレイク・スネル投手が7回無失点の快投を見せたドジャースが5－0で完封リレー。連敗で迎えた3連戦の第3戦を白星で飾った。

