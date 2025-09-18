TWICE・SANA、“サナボディ”の秘けつ紹介「一緒に頑張りましょう！」 つい食べたくなるものも告白
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが18日、都内で行われたインナービューティーブランド「NE:AR」ブランド説明会に登壇。美ボディの秘けつを明かした。
【動画】圧倒的美貌…美ボディ際立つドレス姿で登場したTWICE・SANA
食欲の秋を前に、SANAは「最近はパンにハマっていて、ついついトーストを焼いてしまって。1枚食べると、もう1枚食べたくなっちゃう」と照れ笑い。「むくみが気になるので、消化させてからマッサージをするようにしてバランスを取っています」と話し、「バターにジャムを。いちごジャム」とかわいらしく付け加えた。
この日も美ボディが際立つ純白のミニドレス姿で登壇していたSANA。秘けつについて、SANAは「普段からお水をできるだけ摂取しようと気にかけているのですが、特にリハーサル中や朝イチ起きてから飲むようにしています。体を動かす前に炭水化物を摂るようにしているのとい、食べた分、体を動かして、動かした分、ほぐしてというのをルーティンにしています」と紹介した。
そして「ありのままの姿がきれいだと思っているので、皆さんらしい美を目指していただけたらと思います、一緒に頑張りましょう！」と呼びかけた。
「NE:AR」は「Wherever you are, NE:AR is near you（どこにいてもあなたのそばに）」をコンセプトに誕生したタブレット型サプリメント。水なしで噛んで摂取できるチュアブルタイプで、フルーツのような味わいが特徴となっている。
