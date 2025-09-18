TWICE・SANA、“美ボディ”際立つドレス姿で登場 東京ドーム公演を笑顔で回想「楽しかった！」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが18日、都内で行われたインナービューティーブランド「NE:AR」ブランド説明会に登壇した。
【動画】圧倒的美貌…美ボディ際立つドレス姿で登場したTWICE・SANA
SANAは、太ももがのぞくミニ丈でありながら、清楚な雰囲気を漂わせる純白のドレス姿で登場。肩を大胆に見せたノンショルダーデザインは、デコルテラインの美しさをより一層際立たせていた。上品さとヘルシーな色気を兼ね備えた装いは、会場全体を一瞬で魅了した。
また、きのうまで東京ドーム公演をしていたSANAは「本当にたくさんのONCE（ファンネーム）が来てくださり、私たちTWICEとしても新しいステージをお見せさせていただけたので、とても楽しかったです」と充実感あふれる笑顔を見せた。
「NE:AR」は「Wherever you are, NE:AR is near you（どこにいてもあなたのそばに）」をコンセプトに誕生したタブレット型サプリメント。水なしで噛んで摂取できるチュアブルタイプで、フルーツのような味わいが特徴となっている。
