テクノポップユニット「Perfume」のかしゆか(36)、あ〜ちゃん(36)、のっち(36)が18日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ブレークのきっかけとなった歌手を明かした。

番組では3人の“大恩人”だという歌手の木村カエラがVTR出演。ブレーク前のPerfumeにいち早く注目していたという木村は「ビルの中のエレベーターで流れていた彼女たちのミュージックビデオを見て初めてPerfumeを知ったんですけど、その時の衝撃はとにかく笑わずにかっこいい踊りを踊っているっていう。笑わずにやっているのがその時は新しくて、めちゃくちゃかっこいいアイドルだなって思いました」と出会いを明かした。

木村が自身のラジオでPerfumeの曲を使用したことがブレークのきっかけとなり、のっちこと大本彩乃は「当時アイドルを好きって言っていいのかなって風潮があった頃に、カエラさんがPerfumeかっこいいって言ってくれたことでかっこいいって思っていいんだって思わせてくれたというか」と回想。

「カエラさんのラジオのおかげで、そのラジオをCMの監督さんが聴いていて。この子たちいいなってことでCMに起用してくれた。その時の曲がポリリズムで」と代表曲の裏話を明かしてスタジオを驚かせた。

その後、木村のラジオに出演した際に初対面したといい、あ〜ちゃんこと西脇綾香は「ラジオの4週目に登場して、目の前でラジオのブースの中で一緒に踊ってくれたり。ライブも対バンさせてもらったり夢のような時間を過ごさせてもらいました」と振り返った。