¾¾ÃÝµÓËÜ¡¦±é½Ð²È¡¢¿å¸ý°ìÉ×¤µ¤ó»àµî¡¡ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡È²¸»Õ¡É¤·¤Î¤Ó¡ÖÉã¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
¾¾ÃÝ¤Ï18Æü¡¢µÓËÜ²È¤Ç±é½Ð²È¤Î¿å¸ý°ìÉ×¡Ê¤ß¤º¤°¤Á¡¦¤«¤º¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬7Æü¸á¸å6»þ43Ê¬¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£83ºÐ¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ç½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿å¸ý¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ»Ô½Ð¿È¡£¹ñÎ©·à¾ì¡¢ÆüËÜÇÐÍ¥¶¨²ñ¿¦°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢97Ç¯¤Ë¾¾ÃÝÆþ¼Ò¡£¾åÊý²ÎÉñ´ì¤Ø¤ÎÂ¤¤±¤¤¤Ï¿¼¤¯¡¢¾¾ÃÝ¾åÊý²ÎÉñ´ì½Î¤Î±¿±Ä¤Ë½¾»ö¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
²ÎÉñ´ì¤Î¿·ºî¡¢¸ÅÅµ¤ÎµÓ¿§¡¢±é½Ð¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Ä¤Ä¡¢Ê¼¸Ë¡¦Ë²¬¤Î¼Çµï¾®²°¡¢½ÐÀÐ±Ê³Ú´Û¤Ç¤Î¡Ö±Ê³Ú´Û²ÎÉñ´ì¡×¤ä¡¢ÆÁÅç¡¦ÌÄÌç¤ÎÂçÄÍ¹ñºÝÈþ½Ñ´Û¤Ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê²ÎÉñ´ì¡×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö±Ê³Ú´Û¡Ý¡×¤ÇºÂÆ¬¤òÌ³¤á¤ëÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê53¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿å¸ý¤µ¤ó¤ò¤¤¤¿¤ó¤À¡£
°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö°¦Ç·½õ¤ËÀ®¤êÎ©¤Æ¤Î»þ¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¯°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼Çµï¤ÎÂçÀèÇÚ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÄÉã13À¤¤Î»ö¤ä¡¢¼Çµï¡¢¾åÊý²ÎÉñ´ì¡¢¾åÊýÉñ¡¢Åù¡¹¡¢¿§¡¹¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£
º£Ç¯¤Ç15²ó¤ò¿ô¤¨¤ë±Ê³Ú´Û²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ê³Ú´Û¤Î¿·ºî¤Ê¤É¤ÏÁ´¤Æ¿å¸ýÀèÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Ê³Ú´Û¤Î½éÆü¤âº£·îËö¤Ê¤Î¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¿å¸ý¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¿À¤ÎÄ»¡×¤¬±Ê³Ú´Û¤ÇÃÂÀ¸¤·¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ÎÇ¡¤¯±Ê³Ú´Û¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤½¤Î¸å¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê²ÎÉñ´ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤âÁ´¤Æ¿å¸ýÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²ÎÉñ´ì¡¢²ÎÉñ´ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±é·à¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤¿å¸ýÀèÀ¸¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°¦Ç·½õ¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖGOEMON¡×¡Ö¸ñ¤Ä¤«¤ß¡×¤â¿å¸ý¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¸ø»ä¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉã¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¿å¸ýÀèÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¼Çµïºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÍÙ¤ê¤âÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢·ë¤ó¤À¡£