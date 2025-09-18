山田優（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/18】モデルの山田優が17日、自身のInstagramを更新。スラリとした美しい脚のラインが映えるコーディネートを披露し、反響が寄せられている。

【写真】山田優、衝撃の長い脚

◆山田優、美脚際立つ夏コーデ披露


山田は「本日もお疲れさまでした 明日は天気の急変に気をつけてお過ごしください！」とファンを気遣うメッセージを投稿。「長い距離歩いても痛くならないサンダル」「シワになりにくく、1枚でも襟があってきちんと見えするコンビネゾン」と黒のコンビネゾンにサンダルを合わせたスタイリングで、美しい脚のラインを強調した動画を載せている。

この投稿に、ファンからは「綺麗な脚にうっとり」「二度見した」「スタイル抜群」「サンダルもオシャレ」「いつ見ても素敵」「細くて長い御御足」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

