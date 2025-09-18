山田優、圧巻美脚際立つ姿に視線集中「綺麗な脚にうっとり」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/09/18】モデルの山田優が17日、自身のInstagramを更新。スラリとした美しい脚のラインが映えるコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】山田優、衝撃の長い脚
山田は「本日もお疲れさまでした 明日は天気の急変に気をつけてお過ごしください！」とファンを気遣うメッセージを投稿。「長い距離歩いても痛くならないサンダル」「シワになりにくく、1枚でも襟があってきちんと見えするコンビネゾン」と黒のコンビネゾンにサンダルを合わせたスタイリングで、美しい脚のラインを強調した動画を載せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗な脚にうっとり」「二度見した」「スタイル抜群」「サンダルもオシャレ」「いつ見ても素敵」「細くて長い御御足」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
