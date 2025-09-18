Aぇ! group小島健、記憶が曖昧になった祖母との思い出回顧 自身の芸能活動は「めっちゃ覚えてくれて」
【モデルプレス＝2025/09/18】Aぇ! groupの小島健が17日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜※この日はよる10時45分〜）に出演。祖母との話を振り返った。
【写真】Aぇ! group小島健、美人女優と素肌で密着
この日の放送では、リスナーから記憶が薄れていく母との思い出話について振り返る内容のメールが届いた。すると小島は「僕も、おばあちゃんが記憶が薄れちゃってるっていう状態だった」と口を開いた。
元々、「『この事務所に入ってやってる』みたいなのを、最初の1ヶ月は家族しかしらんくて。おばあちゃんも知らん」「オーディションに行ったことも知らん」状況だった明かした小島。しかし、その後オーデイションに合格し、祖母に「先輩のバックで踊ってるのを報告しに行った」そうだが、祖母が「無茶苦茶喜んでくれて」と振り返った。
小島の芸能界への一歩を何よりも喜んでいた祖母は、その後「だんだん症状がでて記憶が薄れていって。っていう状態になってから物忘れが激しくなるんですよ。記憶も曖昧になって」いったと小島。しかしどんどんと症状が進み、記憶がはっきりしなくなった中でも、「健はどうや、仕事は。踊ってんのか」と、小島が芸能界に入ったことが衝撃的だったのか、忘れずに「めっちゃ覚えてくれてましたね」と感慨深そうに口にした。
また、「あと、なぜかリチャも覚えてました」と、記憶が曖昧になった祖母が、メンバーの草間リチャード敬太のことは覚えていたと告白。この日共に出演していた末澤誠也が「インパクトあったんや」とツッコむと、小島は「リチャとグループ組んだのがインパクトあった」と振り返り、どんな時でも気にかけてもらえるのは「嬉しい」と祖母への想いをしみじみと語っていた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group小島健、美人女優と素肌で密着
◆小島健、芸能界入りを祖母に伝えた時の思い出回顧
この日の放送では、リスナーから記憶が薄れていく母との思い出話について振り返る内容のメールが届いた。すると小島は「僕も、おばあちゃんが記憶が薄れちゃってるっていう状態だった」と口を開いた。
◆小島健、祖母からの言葉に「嬉しい」
小島の芸能界への一歩を何よりも喜んでいた祖母は、その後「だんだん症状がでて記憶が薄れていって。っていう状態になってから物忘れが激しくなるんですよ。記憶も曖昧になって」いったと小島。しかしどんどんと症状が進み、記憶がはっきりしなくなった中でも、「健はどうや、仕事は。踊ってんのか」と、小島が芸能界に入ったことが衝撃的だったのか、忘れずに「めっちゃ覚えてくれてましたね」と感慨深そうに口にした。
また、「あと、なぜかリチャも覚えてました」と、記憶が曖昧になった祖母が、メンバーの草間リチャード敬太のことは覚えていたと告白。この日共に出演していた末澤誠也が「インパクトあったんや」とツッコむと、小島は「リチャとグループ組んだのがインパクトあった」と振り返り、どんな時でも気にかけてもらえるのは「嬉しい」と祖母への想いをしみじみと語っていた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】