【モデルプレス＝2025/09/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が17日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのミニドレス姿で美しいデコルテを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】aespaカリナ、色白素肌輝くワンショルドレス姿

◆aespaカリナ、ワンショルダーのドレス姿公開


カリナは、黒いワンショルダーのミニドレス姿を公開。美しいデコルテや腕を惜しげなく披露し、スラリとした脚も際立っている。

この投稿に、ファンからは「女神降臨」「絵画のよう」「美しすぎる」「スタイル抜群」「セクシーで可愛い」「見惚れてしまう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

