aespaカリナ、ワンショルドレスで美デコルテ輝く「女神降臨」「絵画のよう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が17日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのミニドレス姿で美しいデコルテを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】aespaカリナ、色白素肌輝くワンショルドレス姿
カリナは、黒いワンショルダーのミニドレス姿を公開。美しいデコルテや腕を惜しげなく披露し、スラリとした脚も際立っている。
この投稿に、ファンからは「女神降臨」「絵画のよう」「美しすぎる」「スタイル抜群」「セクシーで可愛い」「見惚れてしまう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
