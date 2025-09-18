明日の『あんぱん』“嵩”北村匠海、ミュージカル終演後に“草吉”阿部サダヲと再会
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第25週「怪傑アンパンマン」（第125回）が9月19日に放送される。
【写真】客席を撮影するのぶ（今田美桜）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第125回あらすじ
客席はたくさんの子どもたちで埋まり、その様子をカメラに収めるのぶ。ミュージカルが終了すると、会場は大きな拍手に包まれ、嵩はほっと胸をなでおろす。終演後、蘭子（河合優実）を従えて現れたのは、あんぱんを抱えた草吉（阿部サダヲ）だった。その姿に歓喜するのぶやメイコ（原菜乃華）たち。嵩は子どもたちにパンを配る草吉に駆け寄り、再会を喜ぶ。一方のぶは、ある人を追って外に飛び出していく。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
