óîÆ£µþ»Ò¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î17Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤ÎÁëÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Î¼ç±é¡¦óîÆ£µþ»Ò¤È¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤ËÇå½þÌ¿Îá¡×¤È¤¤¤¦¿·Ê¹µ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿´ÆÆÄ¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÊª¸ì¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¹½ÁÛ¤«¤é10Ç¯¤ò·Ð¤Æ·ë¼Â¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ç¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡×¡£·ÀÌó½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó°ãÈ¿¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ìºÛÈ½¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»³²¬¿¿°á¤ò¡¢¸µ¡¦Æü¸þºä46¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿óîÆ£µþ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡óîÆ£¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤«¤Ä¹½ÃÛÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´ÑµÒ¤«¤é¤Î´¿·Þ¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½ªÎ»¸å¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿óîÆ£¤Ï¡¢¡ÖÌó5¥õ·îÁ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥«¥ó¥Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ì¤Î»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¡¢±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®µ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ì¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¤«¤ß¤·¤á¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤È°Õ¼±¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤¤¤¦¾ì¤ËºîÉÊ¤ò·È¤¨¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡Ø°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤ÎÁëÉôÌç¡×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ØLOVE LIFE¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³ø»³±Ç²èº×¤ÇºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ¤Î´ÑµÒ¤âÂ¿¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬¤É¤ì¤Û¤É±Ç²è¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÅì¥¢¥¸¥¢¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¡£¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î±Ç²èº×¤Ç¤¢¤ë³ø»³¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¡£¾å±Ç¸å¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¾å±Ç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤Âè30²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢5000¿Í¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È¶¦¤Ë¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü15»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¸ø¼°¾å±Ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏóîÆ£¤È¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎQ¡õAÉÕ¤ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¸¥¢¤Î´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ê¾åÌ¿Âê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëËÜºî¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²èº×¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î9·î24Æü¡Á30Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂè9²óÊ¿ÍÚ¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÖGalasÉôÌç¡×¤Ø¤ÎÀµ¼°½ÐÉÊ¤¬·èÄê¡£Ê¿ÍÚ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¶â»â»Ò¾Þ¡Ê2006Ç¯¡ØÄ¹¹¾°¥²Î¡Ù¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯¡¼¤¬¡¢Ãæ¹ñ»³À¾¾Ê¿¸Ãæ»Ô¤ÎÊ¿ÍÚ¸Å¾ë¤Ë2017Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¤È·Ý½ÑÀ¤äºî²ÈÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Î¾Ò²ð¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖGalasÉôÌç¡×¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î½ÅÍ×¤Ê¾¦¶È±Ç²è¤äÃíÌÜºî¡¢¼çÍ×±Ç²èº×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Í¥½¨ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÉôÌç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ó¥Ì¡¢³ø»³¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëËÜºî¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
