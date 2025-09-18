◆米大リーグ ドジャース５―０フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同東地区２連覇を決めているフィリーズに完封勝ち。先発したＢ・スネル投手（３２）が７回２安打無失点１２Ｋの快投で３連敗を阻止した。この日は同地区２位のパドレスも勝利したため、ゲーム差は２で変わらないものの、地区優勝マジックは１つ減って「８」となった。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３点リードの８回に２戦連発の５１号ソロを放ち、４打数１安打１打点と大きく勝利に貢献した。

本拠地が大歓声に包まれたのは３点リードの８回先頭だった。大谷が、それまで３打席は抑えられていたフィリーズ先発左腕・ルサルドの外角スイーパーを完璧に捉えた。打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、打球角度３２度、飛距離４０８フィート（約１２４・４メートル）。白球はセンター右のスタンドまで飛んでいった。前日１６日（同１７日）の試合では二刀流出場で３試合ぶりの５０号ソロを放ち、史上６人目の２年連続５０本塁打を達成。投げては５回無安打無失点５奪三振と快投し、５４奪三振と合わせて史上初となる「５０―５０」（５０本塁打、５０Ｋ）と達成したが、一夜明けたこの日も勢いが止まることはなかった。今季最長の連続試合出塁は「２２」となった。

３年連続本塁打王に向けてはトップのシュワバーと２本差。今カードでは初戦にシュワバーが５３号、第２戦で大谷が５０号、第３戦で大谷が５１号と直接対決は大谷に軍配が上がった。

ナ・リーグ西地区では首位のドジャースだが、リーグ全体では勝率３位。現状では地区優勝したとしてもポストシーズンはワイルドカードシリーズ（Ｓ）からの参戦となる。地区Ｓからの参加となる勝率リーグ２位のフィリーズとは５・５ゲーム差。レギュラーシーズンは残り１０試合。最後まで勝利を重ねるしかない。