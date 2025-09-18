フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でフィリーズと対戦。3-0とリードした8回に今季51号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打数トップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差に迫る一発。大谷は直近12本が全てソロホームランという珍事になった。

8回の第4打席。右腕ルサルドが投じた甘い変化球を完ぺきにとらえた。中越えに51号ソロ。リードを広げる2戦連発弾に、ドジャースタジアムは騒然となった。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）の一発だった。

フィリーズ側の米ペンシルベニア州地元局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」では、解説のルーベン・アマロJr.氏が思わず漏らした「しまった……」の声がマイクに拾われていた。実況のトム・マッカーシー氏はこれに「『しまった……』はその通りです」とコメントした。

アマロJr.氏は「ストライクゾーンに入りすぎました。かなり高めか低めに投げないと、彼にはやられますよ」とフィリーズ側のミスを指摘していた。

53本塁打のシュワーバーに2本差と迫る一発。大谷は2ランを放った8月6日（同7日）の39号以降、記録したホームランはすべてソロ弾だ。これで12本連続。今季満塁弾はなく、3ランに至っては、5月15日（同16日）のアスレチックス戦の14号まで遡る。



（THE ANSWER編集部）