「あなた、カレ（義父）のこと狙ってない？」「えっ」【義父の年下彼女】の『歪んだ嫉妬』が招いた結末

筆者の友人の体験談です。義父の再婚相手がとんでもない女性だったそうです。24歳差、初対面は明るく感じの良い女性でしたが、ある頃から彼女の言動に違和感を覚えるようになりました。

最初は仲良くなれそうな気がした

彼女の嫉妬心は恐ろしいものでした。義父に近づく者は男女年齢関係なく敵に見えているかのようでした。義父も最初こそ悪い気はしなかったものの、さすがに一緒になれないと感じたようです。その数年後、義父はようやく「信頼しあえる相手」と再婚しました。

【体験者：30代・女性パート主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

