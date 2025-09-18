おしゃれさんが狙ってる「ファウンドリーミューズ」の靴。ルミネエスト新宿のPOPUPでゲットできるよ
セレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」の東京・ルミネエスト新宿ウィメンズ店にて、ファッションブランド「Firsthand（ファーストハンド）」のポップアップが、9月28日（日）まで開催されています。
イベントには、おしゃれさんの間で人気上昇中のアパレルブランド「Foundry Mews（ファウンドリーミューズ）」の別注アイテムもお目見え。この秋から使えるシューズは、マストでチェックして欲しいアイテムです。
ロンドン発「ファウンドリーミューズ」に注目！
限られた人のみが知る秘密のオンラインストアとして、イギリス・ロンドンの小さな家でひっそり誕生した「ファウンドリーミューズ」。
“年齢を脱ぎ捨てて、冒険を着よう”をコンセプトに掲げ、一人ひとりが自分らしい個性を自由に表現できるような、アパレルやシューズを展開しています。
2022年に一般公開され、その後おしゃれさんの間でじわじわと話題に。
日本に拠点を置きながらも、ロンドン、台湾、コペンハーゲン、サンフランシスコと、グローバルに活躍するチームがデザインを手掛けているんですよ。
おしゃれさんが履いてる「HOP」
ルミネエスト新宿店のポップアップには、「ファウンドリーミューズ」のアイテムが、税込8000円〜3万円の価格帯でラインナップ。
押さえておきたいのは、ブランド1番人気のカンバスシューズを、オールレザー仕様にアップデートした新シリーズです。
少し大人なムードを放つ「HOP」は、ホワイトのステッチラインが映える、洗練されたデザイン。
踵部分には、ホワイトで“Foundry Mews”の文字が施されています。
牛革素材のアッパーは、ほんのりとした光沢が存在感バツグンですよ。
ブラウンカラーのシューズは、ブラックのオリジナルモデルとはまた違った魅力があってかわいい。
素足でも、ソックスと合わせてもおしゃれに履けますよ。
ちょっと大人にキメるなら「Balo」
「Balo」は、センターシームされたアッパーが、とってもユニーク。
Vカットの履き口は、足元に個性をプラスしてくれるだけでなく、足首をすっきりと見せてくれそうです。
ボリューミーなヒールと、土踏まず部分のくぼんだフォルムは、バレエシューズを連想させます。
ミディ丈のパンツやスカートに合わせて足元を強調するのもよし、スカートとあわせてキレイめにまとめるのもよし、その日の気分によって、バリエ豊富なコーデを楽しんでみて。
FREAK’S STOREルミネエスト新宿ウィメンズ店でゲットしよ
ポップアップでは、秋冬に向けたファーストハンドの新作をはじめ、昨年即完売した大人気コラボBAISICKS×OUTDOOR PRODUCTS×Firsthand別注バッグの先行販売も行われています。
「ファウンドリーミューズ」など、注目のアイテムをゲットしに、ぜひ期間内にFREAK’S STOREルミネエスト新宿ウィメンズ店へ足を運んでみてくださいね。
Firsthandポップアップ
場所：FREAK’S STOREルミネエスト新宿ウィメンズ（東京都新宿区新宿3-38-1 B2F）
期間：2025年9月12日（金）〜28日（日）
営業時間：平日 11:00〜21:00／土日祝 10:30〜21:00
特設ページ
https://www.daytona-park.com/
Foundry Mews公式HP
https://foundrymews.com/
Foundry Mews公式Instagram
@foundrymews
参照元：株式会社デイトナ・インターナショナル プレスリリース
