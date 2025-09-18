タレントの武井壮さんが自身のYouTubeチャンネルで、1年前にオーダーしていた憧れのロードバイク「PINARELLO」の「DOGMA F」を受け取る様子を公開しました。初めてのロードバイクながら、贅沢なカスタマイズと選び抜かれた最高級パーツの数々を取りそろえた逸品に仕上がっています。

【写真を見る】【 武井壮 】 高級ロードバイク購入 「地球上の色々なところを自分の自力で進みたいって思いがある」「それに向けてのちょっと新しい旅の一歩」



武井さんは「約1年前にオーダーした、色とかもね、注文させていただいたんで、ちょっとお時間かかったと思うんですけど、その自転車が、ついに届いたんですね」と喜びを語ります。







「PINARELLO」の「DOGMA F」のフレームは、武井さんこだわりの「ステルス調」で、「昔の戦闘機みたいな感じがいいな」という希望を反映した、グレーとシルバーの組み合わせに仕上がりました。カーボン製のフレームは1kg余りと非常に軽量。

これを受けてスタッフが「武井さん、肉（だったら）１kgぐらい食べちゃうんじゃないですか？」と冗談めかして尋ねると、武井さんは「普通に食いますね（笑）」と、笑いを交えて応えていました。







ホイールも武井さんが選んだ「プリンストンカーボンワークス」。「フレームの色と合うのはこれしかないなと思って」と選んだホイールは、スタッフからも「お目が高いですね」と称賛されるほどフレームとマッチしています。







高級パーツの数々に、武井さんは「色んなモノを提示されてさ、『一番いいのはどれだろう？』、『（店員が）これですね』、『じゃあこれ！』ってなるじゃないですか、そんなの！ ３番目とか選ばないじゃないですか（笑）」と、語りました。







武井さんは「金に物を言わせましたとか、多分言われると思うし、コメントも荒れるかと思うんですが、これは本当に、今後、自転車もね、人生折り返しを迎えたこの先で『楽しんでいきたい』っていう思いの現れなんで」と心境を吐露。「地球上の色々なところを自分の自力で進みたいって思いがあるんですよ。それに向けてのちょっと新しい旅の一歩なんで。」と、新たな趣味への意気込みを語りました。









【担当：芸能情報ステーション】