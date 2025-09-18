お昼寝中の赤ちゃんの隣に寄り添ったのは、母性爆発系の柴犬さん♡優しい表情で赤ちゃんの様子を気にする素振りは、記事執筆時点で26万回以上再生され、「守ってくれるような姿を見てほっこり」「とても愛おしい映像で、涙が溢れそうでした」「２人の絆を感じます」と感動の声が寄せられました。

【動画：赤ちゃんが寝ていると、犬が隣に寄り添って…母性にあふれた『愛おしい行動』】

赤ちゃんがお昼寝していると…

Instagramアカウント「柴犬おいもと坊っちゃん（@oimo.shibainu）」は、柴犬のおいもちゃんと、後から生まれてすくすくと成長している息子さん（通称：坊っちゃん）の仲良しな日常が投稿され、多くの人に癒しを届けています。

投稿されて反響を呼んでいるのは、坊っちゃんの赤ちゃん時代に捉えたふたりの様子です。坊っちゃんがマットの上でぐっすりお昼寝していると、隣にやってきたのはおいもちゃん。

毛づくろいをしていたおいもちゃんでしたが、しばらくすると、坊っちゃんに寄り添うよう隣に寝そべりだしたのです。

坊っちゃんの隣に寄り添うように寝そべるおいもちゃんは、坊っちゃんによほど強い絆を感じているのでしょう。安心した様子でくつろぐ様子を見せていたといいます。

母性あふれた行動に感動

時々、坊っちゃんの様子を確認するように顔を起こし、坊っちゃんの顔を覗き込むような素振りを見せることもあるおいもちゃん。安眠している様子を確認すると、安心した表情を見せるおいもちゃんは、まるで母親のよう！

周りに危ないものや敵はいないか確認して……

安心したのか、自分も坊っちゃんの隣で休むことにした様子のおいもちゃん♡

母性あふれる行動をとるおいもちゃんからは、坊っちゃんに対する深～い愛情を感じます。子育て協力者がいるのは、飼い主さんにとっても心強いですね！

ふたりの強い絆に称賛の声

ふたりの強い絆を感じさせる母性爆発系柴犬・おいもちゃんの行動は、Instagramに投稿されると26万回以上再生されるほど多くの人の注目を集めました！

コメント欄には「守ってくれるような姿を見てほっこり」「とても愛おしい映像で、涙が溢れそうでした」「２人の絆を感じます」といった声が多く寄せられ、おいもちゃんの心優しい行動に称賛が集まっています。

Instagramアカウント「柴犬おいもと坊っちゃん」では、現在、3歳になった坊っちゃんと、今でも坊っちゃんに深い愛情を持つおいもちゃんの日常が投稿されています。仲良し、でも時々喧嘩（？）もある姉弟のようなふたりの様子は、ぜひアカウントからチェックしてくださいね！

