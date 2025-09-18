広島MF中島洋太朗がコンディション不良のためU-20W杯不参加。ACLE初戦で相手との頭部接触で負傷交代に
日本サッカー協会は９月18日、U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表において、コンディション不良のためMF中島洋太朗（サンフレッチェ広島）の不参加を発表。代わって筑波⼤のMF布施克真が追加招集となった。
中島は16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のメルボルン・シティ戦（２−０）に先発出場。この試合の81分、クロスにヘディングで合わせて追加点を挙げたが、シュートした際に相手と頭部が接触し、83分にトルガイ・アルスランと代わって負傷交代となっていた。
U-20W杯はチリで開催され、９月27日に開幕。グループAの日本は27日にエジプト、30日にホスト国のチリ、10月３日にニュージーランドと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
