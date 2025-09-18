タレントのミッツ・マングローブ（50）が17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。伯父のフリーアナウンサー・徳光和夫（84）について語った。

徳光家のルールについて聞かれたミッツは、巨人ファンであることが生まれながらに決められていると告白。「正月に親族で集まってる時に、ポロッと“僕今年は広島を応援しようかな〜”って言ったら」と切り出し、「全員おせちを食べるお箸が止まって、“ちゃんと正座しなさい”みたいな感じで。“新年早々何を言ってるんだ”って」と振り返った。

そして「私は次男家の長男。徳光和夫が長男家なんです」と解説。「和夫から“お前は次男家だけど長男なんだぞ”って言われて。私の弟がふざけて“ヤクルト好き”とか“中日好き”とか言うのはまだいい。“お前は長男なんだから、家督という言葉を知ってるか？”」と説教されたことを明かし、「正月の一家団らんがヒヤッとして、お年玉をもらい損ねたぐらい」と打ち明けた。

そして親交のあるタレントのナジャ・グランディーバから「みんな涙もろいの？」と聞かれると、ミッツは「あのー、誰も涙もろくないです」とニヤリ。伯父の徳光は感動シーンでの号泣姿で知られているだけにスタジオはザワついたが、ナジャは「涙見たことないもん、この人の」とサラリ。ミッツは「それが徳光家の通常。“頑張って涙を流せば、家が建つんだぞ”って言われました」と“暴露”すると一同は大ウケ。「かまいたち」濱家隆一は「そんなバカな…それだけじゃないでしょうけどね、もちろんね」とフォローしていた。