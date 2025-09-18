◇ナ・リーグ ドジャース─フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる51号を放ち、現地放送席からは驚きの声が上がった。

3―0の8回、先頭で迎えた第4打席、相手先発左腕・ルサルドに対し2ボール2ストライクからの6球目、真ん中付近のスイーパーをフルスイングした。打った瞬間、本塁打を確信。ゆっくりと打球の行方を見届けながら、ダイヤモンドを一周すると、本拠ファンは総立ちで大興奮した。

この日は地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をジョー・デイビス氏、解説を元女子ソフト米国代表で2004年アテネ五輪金メダリストのジェシカ・メンドーサ氏が務めた。

デイビス氏は「強打し…ゴーーーンヌ!(入ったぁ！)」と絶叫。「今季51本目です。2試合連続の本塁打」と実況した。

メンドーサ氏は「51本目です。そして2ストライク、粘って、スイーパーを捉えました。大谷翔平がドジャースに9回表で追加点です！」と驚きをもって伝えた。