【イーサリアム】過去最高の「1ETH＝70万円」に到達！ 友人は「そんなに危なくない」と言いますが、今始めるのってアリですか？ 急騰の背景も解説

イーサリアムとは

イーサリアム（Ethereum、ティッカー「ETH」）は、2013年にカナダ人プログラマーの「ヴィタリック・ブテリン」氏によって考案されたプラットフォームです。

イーサリアムのプラットフォーム内で使用される暗号資産を「イーサ（ETH）」といいますが、日本ではプラットフォームもまとめてイーサリアムと呼ばれるのが一般的です。

時価総額1位のビットコインが中央集権的な管理者を排除した決済や送金を目的に作られている一方、イーサリアムは分散型アプリケーション「DApps（ダップス）」を開発・運用できるプラットフォームとしての役割が主目的になっている点がビットコインと異なります。



イーサリアムが1ETH＝70万円まで高騰！ その背景とは

イーサリアムだけに限ったことではありませんが、多くの仮想通貨は2025年7月に入って以降、価格が急騰しています。2025年6月30日の価格が1ETH＝35万8154円のところ、7月31日には1ETH＝56万9563円、8月24日には1ETH＝70万2890円と6月の2倍近い価格まで上昇しました。

この要因はさまざまですが、なかでも価格上昇を支えているとされているのは「米SECによるイーサリアムの上場投資信託（ETF）承認」です。2024年7月にはアメリカの証券取引所でイーサリアムを現物で運用するETFの取引が始まっています。

ETFの取引が可能になったことで機関投資家の本格参入が相次いでおり、資金の持続的な流入が価格上昇を下支えしている可能性があります。またイーサリアムなどのアルトコインはビットコインの価格変動に引っ張られる傾向にあり、ビットコインの好調さも要因の1つといえるでしょう。



イーサリアム投資を今から始めるのはアリなのか？

昨今のイーサリアム価格の急騰を見た人のなかには、「今から投資を始めても間に合う？」と気になる人もいるのではないでしょうか。もちろん未来のことは分かりませんが、イーサリアムはまだまだ価格が上昇すると予想する向きがあります。

米価格予想サイト「DigitalCoinPrice」では、イーサリアムの2025年の平均値の予想が8797ドルです。1ドル＝150円と仮定すると1ETH=約132万円と計算できます。一方、2034年には1ETH=8万5637ドルで、日本円では約1285万円と予想されています。

あくまでも予想なので確実に値上がりすると決まったわけではありませんが、将来的に値上がりする可能性は十分にあるため、これから始めるタイミングを検討してみてはいかがでしょうか。

ただしイーサリアムなどのアルトコインは、ビットコインよりも価格変動が激しい傾向にあるため、自身のリスク許容度に見合う投資をしましょう。



まとめ

イーサリアムは8月に1ETH＝70万円を超えるまでに価格が急騰し、わずか2ヶ月で価格が2倍以上になりました。今後も大きく価格が上昇する可能性があり、これからの動向に注目しましょう。



執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級