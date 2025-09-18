俳優の浅野忠信さんがメッセンジャーを務めるサントリー(株)ノンアルコールビールテイスト飲料「ザ・ベゼルズ」商品説明会・新CM発表会に登壇しました。



【写真を見る】【 松村沙友理 】 “ ギター役 “ で 浅野忠信とCM共演熱望 「浅野さんのギターになりたい」





浅野さんは新CMの撮影について“僕、自分のギターを持って行ったんですけど、自分のギターに触れながら、おいしく「ベゼルズ」いただきながら撮影ができたので、とても和やかな楽しい時間を過ごさせてもらいました“と満面の笑顔。“それがCMにもあふれてると思うので、その辺を見ていただければ“とPRしました。





また、イベントにはビール好きのお笑いタレント・ヒコロヒーさんと、タレント・女優の松村沙友理さんもスペシャルゲストとして登場。



ネイビー色のシックなワンピースに、髪をポニーテールにして登場したヒコロヒーさんは、“今日は忠信先輩にお会いできるということで、気合を入れていつもと違った装いで来させていただきました“と笑わせました。







一方、クリーム色でフリルがついたノースリーブワンピース姿の松村さんは、“私も浅野さんのオーラを少しでもいただこうと思って、カッコいい女性をイメージしてスタイリングしました“とアピール。浅野さんは“素敵ですね。最高です“と、絶賛しました。





3人は新商品の「ザ・ベゼルズ」で乾杯。舌鼓を打ちました。

その後、浅野さんはCM撮影に自身のギターを2本持参し、そのうちの１本は自分用のモデルとして作ってもらった、世界に1本しかない特別なものを使用したことを告白。

松村さんは“今日(浅野さんに)お会いして、いつもカッコいいイメージがあったんですけど、チャーミング。すごく素敵な方。浅野さんのギターになりたいくらい“と笑いを誘い、“CMに3本目(のギター)として連れて行ってください“と、浅野さんにおねだり。

浅野さんは“ギター役で“と大笑いで、松村さんは“弦をつけておきます“とノリノリでした。







【担当：芸能情報ステーション】