【2025年10月から】「ヤマト運輸」が値上げ！ 東京から荷物を送る場合、「ヤマト・佐川・ゆうパック」どれがお得？ 値上げの背景も確認

なぜ宅配便は値上げするのか？ その背景にある社会問題

国土交通省が発表した「宅配便・メール便取扱実績について」によると、宅配便の取扱個数は上昇傾向にあります。2024年度の宅配便取扱個数は約50億個で、前年度と比較して2414万個増加しました。

宅配便の運賃が上がる背景には社会的な問題が隠されており、主に3つが挙げられます。



（1）燃料費・資材費の上昇

配送に不可欠なガソリンなどの価格高騰が、宅配便各社の経営に影響を与えています。



（2）ドライバー不足と人件費の高騰

ドライバーの労働環境改善や待遇向上は喫緊の課題であり、そのためのコストが運賃に転嫁されています。



（3）物流の「2024年問題」

トラックドライバーの時間外労働に、2024年4月から上限規制が設けられたため、物流体制の見直しが急務となっています。持続可能で効率的な配送網を構築するためのコストも、運賃値上げの一因です。

こうした背景があるため、宅配便の値上げは単なる企業の都合ではなく、社会全体が向き合うべき問題といえるでしょう。



東京から大阪府までの運賃を主要3社で比較

それでは、ヤマト運輸の値上げ後、運賃はいくらになるのでしょうか。一例として「東京から大阪へ140サイズの荷物を送る」という条件で、大手3社の基本運賃を比較してみましょう。



ヤマト運輸：現金支払2780円・キャッシュレス決済2772円（2025年10月以降の料金、20キログラムまで）

佐川急便：2310円（20キログラムまで）

ゆうパック：2300円（25キログラムまで）



基本運賃だけを見ると、ゆうパックが最も安く、ヤマト運輸が最も高いという結果になりました。しかし、単に運賃の安さだけで判断するのは早計かもしれません。これはあくまで「基本運賃」であり、持込割引などの運賃割引サービス内容を加味すれば、話は変わってきます。



運賃だけでは測れない、各社の「付加価値」と「割引」

宅配便を選ぶ際は、運賃の安さだけでなく、サービスの手軽さや運賃割引も重要な要素です。各社の強みを見ていきましょう。



（1）ヤマト運輸の強み：スマートフォンで完結する利便性

ヤマト運輸は、「クロネコメンバーズ」に登録することで、荷物の集荷依頼や再配達の手続き、配達日時の変更などがすべてスマートフォンで完結します。

また、持込割引やクロネコメンバーズ割引などを併用すれば、前記の140サイズの荷物を送るケースでは400円前後の割引を受けられます。利便性を重視する人にとっては、値上げ後も十分魅力的な選択肢です。



（2）佐川急便の強み：大型荷物と法人向けサービス

佐川急便は、ヤマト運輸やゆうパックでは送れないような大型荷物（3辺合計260センチ以内・50キログラムまで）に対応しているのが強みです。

また、個人・法人向けサービスも充実しており、高額な荷物高額な荷物には「セーフティサービス」、重要な荷物を専用ケースで運ぶ「セキュリティサービス」などが付いています。



（3）ゆうパックの強み：郵便局ネットワークと手軽さ

ゆうパックの強みは、配送ネットワークにあります。全国の郵便局やコンビニエンスストアから手軽に発送できるため、近くに窓口がある人には非常に便利です。また、ゆうパックスマホ割や「持込割引」など、各種割引もあります。

「コンビニから手軽に発送したい」「荷物の追跡や再配達を楽にしたい」「サービスの安心感を重視する」など、荷物を送るときに何を重視するのかを明確にしてから各社の配送サービスを比較して、自分に最適な運送会社を選ぶことが重要といえるでしょう。



まとめ

ヤマト運輸が、2025年10月から120サイズ以上などの宅配便運賃を改定すると発表しました。宅配便の値上げは、昨今のガソリン代や人件費の上昇など、私たちにとって避けられない社会的課題が主な原因です。

これを機に、各社のサービス内容を比較して自分に合った運送会社を選び、賢く家計の負担を減らすことが大事になってきます。

料金だけにとらわれず、サービス全体を比較し、自身にぴったりの宅配便サービスを見つけることが望ましいでしょう。



出典

ヤマト運輸株式会社 2025年10月1日（水）から宅急便の届出運賃を改定

国土交通省 令和6年度 宅配便・メール便取扱実績について

ヤマト運輸株式会社 運賃表（2025年10月1日から運用）

佐川急便株式会社 関東発 宅配（陸・航空）料金表

日本郵便株式会社 国内郵便料金等早見表・ゆうパック運賃等早見表（東京）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー