歩けないほど体調が悪いのに「お金がかかるから」と救急車を呼ばない母。救急車の料金がかかる基準って何？

日本の救急車は基本的に無料で利用できる

まず押さえておきたいのは、日本の救急車は全国的に「原則無料」であるという点です。119番に電話して救急車を呼んでも、搬送そのものに料金は発生しません。運営費は住民の税金でまかなわれているため、誰もが平等に利用できる仕組みです。

ただし、搬送先の病院で受ける診察や治療には通常どおり医療費がかかり、自己負担分を支払う必要があります。ここを混同して「救急車を呼ぶとお金がかかる」と思い込んでしまう人も少なくありません。



「有料になることがある」という誤解の背景

救急車は無料で使えるはずなのに、なぜ「料金がかかる」という話が広まるのでしょうか。その大きな要因の一つは、救急車の利用増加による社会的な課題です。

近年、救急要請の件数は年々増えており、実際には歩いて受診できる程度の軽症患者が救急車を呼ぶケースも少なくないようです。これがニュースや自治体の広報で取り上げられ、「軽症で利用すると有料になるらしい」と誤解されてしまうのでしょう。

また、いくつかの自治体では「有料化の導入」を試験的に行っていることもあり、それが全国的な制度と誤解されることもあります。



一部自治体で導入されている有料搬送

実際に、全国の一部自治体では入院を伴わない搬送に料金を請求する仕組みが導入されています。

たとえば三重県松坂市では、救急搬送されたものの、軽症と判断され入院に至らなかった場合に、1回の搬送につき7700円を徴収する制度があります。これは救急車の安易な利用を抑えるための措置であり、あくまで地域限定の取り組みです。

ただし、すべての自治体で同じように有料化されているわけではありません。現時点で日本の大多数の地域では救急車の利用は無料で、費用を心配する必要はないのです。



本当に救急車を呼ぶべき時の考え方

では、救急車を呼ぶか迷ったとき、どのように判断すればいいのでしょうか。

呼ぶべきかどうかの基準は「歩けるかどうか」「意識がはっきりしているか」「呼吸や痛みの状態が急を要するか」が大きな目安になります。歩けないほど体調が悪い、胸が強く痛む、息苦しさがある、意識がもうろうとしているといった症状は、迷わず119番に連絡すべき状況です。

「軽症で呼んだら有料になるのでは」と心配する方もいますが、実際に現場で症状を見極めるのは救急隊と医師の役割です。本人や家族が自己判断で救急搬送をためらい、結果的に治療が遅れてしまえば命に関わる危険が高まるでしょう。

また、各地で整備が進んでいる「#7119（救急安心センター）」という電話相談サービスを利用する方法もあります。看護師などの専門スタッフが症状を聞き取り、救急搬送が必要かどうかを判断するサポートをしてくれるため、迷ったときに安心できる窓口となります。



まとめ

救急車の利用は日本では基本的に無料であり、多くの地域では費用を心配する必要はありません。ただし、一部の自治体では入院を伴わない軽症搬送に7700円の費用がかかる制度を導入しているため、「有料」という話が広まっています。しかしこれは全国的な基準ではなく、地域ごとの特例的な取り組みです。

本当に体調が悪く歩けない状態なら、費用を気にせず迷わず救急車を呼ぶべきです。救急車を呼ぶのをためらって症状が悪化すれば、結果的に医療費や介護費の負担が増える可能性もあります。大切なのは「いま命や健康に危険があるかどうか」を最優先に考えることです。

救急車が無料であること、そして一部で有料化の試みがあることを正しく理解し、不安や誤解を取り除くことができれば、いざという時に迷わず行動できるはずです。



出典

三重県松坂市 三基幹病院における選定療養費について

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー