元HKT48田島芽瑠、美脚見せワンピ姿で「ディズニー・ハロウィーン」満喫「可愛すぎる」「楽しんでるの伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】元HKT48の田島芽瑠が17日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドのハロウィーンイベント「ディズニー・ハロウィーン」を楽しむ様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元HKT48メンバー、ミニワンピでディズニー満喫
田島は「Disney Halloween 昨日から始まったDハロ！」とハロウィーンイベントの開始を報告。「今年の装飾が可愛すぎていっぱい写真を撮ったよ！」「安定の花嫁カチューシャと新入りルシファーくんとお化けたちを連れて行ったよ」とつづり、美しい脚をちらりと見せたミニワンピースにカチューシャを合わせ、ぬいぐるみを抱えてハロウィーン装飾をバックに撮影した写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「楽しんでるの伝わる」「ハロウィーン満喫してる」「カチューシャ似合う」「ディズニー羨ましい」「笑顔が素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
