大原優乃、膝上ミニで圧巻美脚披露 写真展開催の感謝つづる「今後の表現を続けていく上で、大きな励みとなりました」
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の大原優乃が17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】大原優乃、美脚際立つ“超ミニ”私服
大原は「写真展『わたしをすぎる、きせつ』全日程、無事終了致しましたー！」と報告し、「今後の表現を続けていく上で、大きな励みとなりました」とファンへ感謝。また、「4日間、ほとんど全ての時間を在廊させていただいておりました」と明かし、鏡越しに撮影した写真を公開した。ショートパンツから、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚にうっとり」「可愛すぎる」「私服も素敵」「写真展お疲れ様でした」「これからも応援しています」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
