モー娘。野中美希、黒ミニスカ姿披露 “念願の仕事”を報告「本当に夢のようです」
【モデルプレス＝2025/09/18】モーニング娘。'25の野中美希が9月17日、自身のInstagramを更新。黒のミニスカショットを公開するとともに、念願だった仕事を発表し、反響が寄せられている。
【写真】モー娘。メンバー、黒ミニスカで美脚スラリ
野中は「11月12日川崎ブレイブサンダース サンロッカーズ渋谷戦にゲストとして来場させていただくことが決定しました」と嬉しい報告を公開。「以前から応援している川崎ブレイブサンダースさんの試合にゲストとして来場できること、本当に夢のようです」と黒いミニスカート姿でバスケットボールチームのパネル前でポーズを取った写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「念願叶って良かった」「夢が実現してよかったね」「どの写真も可愛い」「バスケ愛が伝わる」「おめでとう」「楽しみだね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆野中美希、黒ミニスカ姿で念願の仕事報告
