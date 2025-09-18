【ドラゴンクエスト ポップコーンバスケット】 9月19日 発売 価格：2,400円 提供場所：EXBAR TOKYO plus 新宿店、秋葉原店、博多店

タイトーは、同社運営のエンターテインメントバー「EXBAR TOKYO plus」3店舗にて、「ドラゴンクエスト ポップコーンバスケット」を9月19日より発売する。価格は2,400円。

スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」より、モンスターのスライムがポップコーンバスケットになって登場。クラフトビールとアーケードゲームを軸とするエンターテインメントバー「EXBAR TOKYO plus」の新宿店、秋葉原店、博多店にて、バターしょうゆ味のポップコーンとセットで提供される。

在庫がなくなり次第販売は終了となり、入荷状況については各店舗のSNSより確認できる。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX