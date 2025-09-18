目的地に早く到着するだけでなく、旅すること自体が目的に｜DS N°8（ニュメロユイット）はフランスの高級車として何が違うか？
アウトバーンを飛ばして、速く快適に安全に目的地に着くこと。それがドイツ的な高級車の存在理由だった。しかし速度無制限区間の減少や、近年のCO2排出規制も手伝い、一定以上の長距離を安全に速く移動するだけなら、車より公共交通機関を使う方が話が早いのは、欧州でも概して同じだ。もちろん大陸には公共交通機関がカバーしきれない場所は多々あるものの、必要ツールとしての車ならともかく、高級車が求められる十分条件にはならない。
【画像】優雅で豪華、かつ個性的なDS N°8のインテリアとエクステリア（写真16点）
だからフランス的な高級車は、存在理由からして異なる。DSオートモビルが唱える「Lart du voyage à la française（フランス流の旅行術）」とは、目的地にただ到着するツールではなく、そこに至るまでの旅自体が目的になりうるという感覚だ。だからDSという車の車内空間に身を置くと、移動そのものが特別な体験に変わる。DS 7そしてDS 9に代わるフラッグシップとして登場し、DSとして現段階で最上級の体験価値が込められているという N°8（ニュメロユイット）に、今回はスイスとフランスの国境付近で試乗してきた。
車名のことで少し脇道に逸れるが 、英語読みならナンバーエイト、というのは正解ではない。それならNo.8と綴るだろうし、N°は仏語のnuméroの略だ。ただし慣用的にはn°と小文字なので、映画や小説のタイトルのような固有名詞化の大文字、「特別な8番」という訳だ。
サルーンのようなルーフラインに、高いウエストラインをもつファストバックもしくはSUVクーペである点は、欧州Dセグメントの競合車たちと同様。とはいえ N°8が際立つのは、モダンな彫像のようなエッジと柔らかな面処理、さらにはSUVよりはサルーンに近い端正なフロントマスクやキャビンという、クラシックなデザイン・プロトコルに基づく点だろう。早い話が、週末のキャンプ場よりホテルやレストランの中庭が似合う、そういうスタイリッシュさだ。ボディ外寸は全長4820×全幅1900×全高1580mmで、堂々としたワイドさと伸びやかなプロポーションを誇る。セグメント的にはひとつ上だったDS 9より全長は11cm以上短く、幅は3cm以上スリムで、車高は12cmも上がっており、それでいてホイールベースは2900mmと、5mm伸びている。また前後トレッドは1630／1646mmと僅かに後車軸側がワイドな設定だ。
灯火類の表情、つまりライト・シグネイチャーも一新されたが、ヘッドライトやリアコンビランプの下にLEDが伸びる構成自体はDS 7や9と変わっていない。むしろ空力に有効な整流デバイスの役割を与えられ、Cd値0.24を実現している。またタイヤ＆ホイールは、20インチもしくは21インチ履きで、今回のFWD仕様の試乗車には255/40R21、銘柄はグッドイヤーのイーグルF1が装着されていた。
外観も個性的だが、インテリアは輪をかけて個性的で、一新された独特のDSワールドが広がっている。最初に試乗したのはマリンブルーとホワイトのツートン内装となる「パラス」仕様で、放射状に伸びるグラフィックラインやステッチを多用し、今日の車でありながらアール・デコ様式が未来的になったような、極度に洗練された幾何学的な内装デザインだ。ティンテッドガラスのパノラミックルーフは広いだけでなく、すりガラスに放射線の効果でさらにアール・デコ風、かつ開放的な雰囲気を増す。
加えて注目は、X型のステアリングホイールだ。最初は奇を衒ったように見えたが、10時10分位置なら指を軽くスポークにかけられるし、9時15分位置ではグリップが太くなっていて、じつに握りやすい。このX型のステアリングホイールはヴォワザンなど戦前のフランスの高級車ではおなじみのカタチで、DSがオリジナルのシトロエンDSよりも過去に遡ってまで、フランスの高級車の解釈を野心的に拡張していることを窺わせる。しかもADASや音声認識やマルチファンクションといった今日的な機能コマンドは、黒く目立たせないで配置されながら、じつに押しやすい。
