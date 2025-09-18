今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「怪傑アンパンマン」の第125回が9月19日に放送予定です。

【写真】たくやと健太郎とともに舞台を見る嵩

＊以下9月19日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

客席はたくさんの子どもたちで埋まり、その様子をカメラに収めるのぶ（今田美桜さん）。

ミュージカルが終了すると、会場は大きな拍手に包まれ、嵩（北村匠海さん）はほっと胸をなでおろす。

終演後、蘭子（河合優実さん）を従えて現れたのは、あんぱんを抱えた草吉（阿部サダヲさん）だった。

その姿に歓喜するのぶやメイコ（原菜乃華さん）たち。

嵩は子どもたちにパンを配る草吉に駆け寄り、再会を喜ぶ。

一方のぶは、ある人を追って外に飛び出していく。