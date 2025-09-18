【初心者向け】ほかの投資はしているけれど「不動産投資」をもっと知りたい！ そんな方に

新NISAで“オルカン”などの投資信託に人気が集まり、株式投資をする人は増えています。でも、まだ「不動産投資」はよくわからない！ そんな方に見ていただきたい動画をセレクトしました。

【新番組】人気YouTuberが、不動産投資のモヤモヤをぶつけて解消！

節約ののち、投資信託や高配当の銘柄などの“100％株式投資”で成功した節約オタクふゆこさんが、疑問をぶつけながら不動産投資を徐々に知っていく新番組です。

【専門家の視点】不動産投資ってぶっちゃけどうなの？

投資のプロは、不動産投資をどう捉えている？ 不動産投資のいいところやリスクの捉え方など、さまざまな視点から解説しています。

不動産投資は“精神安定剤”のような存在!?

数々のビジネスの立ち上げを経験し、最近ではテレビ出演もされている成田修造さん。過去の成功と失敗から、不動産投資の魅力を語ります。

【不動産市況】今後の不動産投資市場の展望＆重要トレンドをプロが分析！

世の中の動きと連動することも多い「投資」。その道のプロが市況をいち早くキャッチして、不動産投資のリアルと今後の予測などを語ります。

著しい「タワマン高騰」がついに終焉を迎える!?

不動産の市況は変化の連続！ マンション価格高騰が叫ばれるこの数年ですが、タワマンバブルが訪れる......!? 不動産プロによる、目利きをぜひご覧ください。

【投資哲学】投資で有名なあの人が語る「投資哲学」

テレビやメディアで、投資の話題で有名になったあの人も。終わりに、軽快な語り口で最後まで観たくなるこんな動画をご紹介します。

今ではプロの投資家！ 1杯のカフェオレから始まった、人生逆転劇

元衆議院議員で現在はタレント、そして凄腕の投資家としても活躍する杉村太蔵さん。波瀾万丈なキャリアと、そこから生まれた独自の投資哲学です。

ほかの動画もぜひご覧ください！

投資は、知識がある人だけに開かれた世界ではありません。不動産投資に、“見えない壁”がある人も、動画でやさしく学びながら、この機会にちょっと詳しくなってみませんか？

