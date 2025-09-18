ÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸¡¢½é¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ·èÄê¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡ÈÂÎÅö¤¿¤êPR¡É¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î10ÆüÀµ¸á¤è¤ê¡¢ÇµÌÚºä46¤Î6´üÀ¸¡¢½é¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä46 6´üÀ¸²ÔÆ¯Ãæ¡Ù¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤ÎPR¤ò¹Ô¤¦Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ðÊó»ï¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¹Êó³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤ÏÀäÉÊ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Æ±´ü¤Îå«¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°É¬»ê¤ÎÄÁÆ»Ãæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê6´üÀ¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥Ó¤ÎÄ¹ÅèÑÛºù¤ÈÌðÅÄË¨²Ú¤¬Ê¡²¬¤òË¬¤ì¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¾ðÊó»ï¡¢¥·¥Æ¥£¾ðÊó¤Õ¤¯¤ª¤«¤Ë¼èºà°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢´À¤òÎ®¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥ë¥á¤â´®Ç½¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥±ÅöÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿²ì´îÍÚ¹á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌÀÂÀ»Òºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥í¥±¤ÎºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ø¶ÈÀ®½¢¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î3ÆüÀµ¸á¤«¤é¤Ï¡¢6´üÀ¸¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÇµÌÚºä46 ½éÈäÏª¤Î²ñ ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢6´üÀ¸¤Ç¤¹¡×¡Ù¤òÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¡¢Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
¡¡6´üÀ¸¤È¡¢ÅöÆüMC¤òÌ³¤á¤¿Çßß·ÈþÇÈ¤È¿û¸¶ºé·î¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾®ÀîºÌ¤Î13¿Í¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö1Ê¬¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¡¢¡ÖÆÃµ»ÈäÏª¡×¤ò´Þ¤à¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ´ÊÔ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¤äÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ú6´üÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¦°¦Åæ¿´¶Á
¡ÖÇµÌÚºä46 6´üÀ¸²ÔÆ¯Ãæ¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³¤îµ¼ëè½¤ÈÁýÅÄ»°è½²»¤È¶¦¤Ë²Æì¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¿©Ê¸²½¤äË¤«¤Ê¼«Á³¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Æì¤Î³§ÍÍ¤ËÇµÌÚºä46¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½éÈäÏª¤Î²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ä¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢6´üÀ¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢6´üÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î
¤³¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÖÁÈ¤ò»ý¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Þ¤ÀÌ´¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æü¡¹³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç´¶¤¸¤ë³Ú¤·¤µ¤äÇº¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¾Ð´é¤ä¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤äÃç´Ö¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤ÊÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦³¤îµ¼ëè½
¡Ö²ÔÆ¯Ãæ¡×¤Ç¤Ï¡¢6´üÀ¸¤Î´ØÀ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë°¦Åæ¿´¶Á¤Á¤ã¤ó¡¢ÁýÅÄ»°è½²»¤Á¤ã¤ó¡¢»ä¤Î3¿Í¤Ç²Æì¸©¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£²Æì¸©¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÂæÉ÷¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´Ñ¸÷¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó£³¿Í¤Ç²Æì¸©¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇPR¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½éÈäÏª¤Î²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿6´üÀ¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢½éÈäÏª¤Î²ñ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¦ÀîÃ¼¹¸ºÚ
¡Ö²ÔÆ¯Ãæ¡×¤Ï¡¢¿¹Ê¿Îï¿´¤È¿·³ã¸©¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª
½é¤á¤Æ¤Î¥í¥±»£±Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤Ç¤Ï¿§¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îï¿´¤È¤À¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îï¿´¤ÈÎ¹¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
½éÈäÏª¤Î²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÌó¸Þ¥ö·î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤«¤é¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÇµÌÚºä46¤ä6´üÀ¸¤Î»ö¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤È¤Ë¤«¤¯6´üÀ¸¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦ÎëÌÚÍ¤Æè
¤³¤Î²Æ¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¤Á¤ã¤ó¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤È3¿Í¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÌ³¤Æ»¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÆ±»þ¤ËÇµÌÚºä46¤Î¡¢6´üÀ¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
½éÈäÏª¤Î²ñ¤Ç¤Ï½é¡¹¤·¤¤6´üÀ¸¤Î¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡ª¥í¥±¤â¼ýÏ¿¤â²¹¤«¤¯³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦À¥¸Í¸ý¿´·î
º£²ó¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¤Ò¤Ê¤Î¤ÈÍ¤Æè¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¹¤¤ÂçÃÏ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿©¤ÙÊª¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ªËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ñ¸÷¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óËþµÊ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
½éÈäÏª¤Î²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ6´üÀ¸¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¡²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦Ä¹Åè ÑÛºù
Ê¡²¬¥í¥±¤Ç¤ÏÌðÅÄ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤2¿Í¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÇµÌÚºä46¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤â¤è¤ê¶¯¤¯²êÀ¸¤¨¤¿»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½éÈäÏª¤Î²ñ¤Ç¤Ï6´üÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½é¡¹¤·¤¤¼«¸Ê¾Ò²ð¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÇßß·¤µ¤ó¡¢ºé·î¤µ¤ó¡¢ºÌ¤Á¤ã¤ó¤«¤é²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¢ÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁýÅÄ »°è½²»
²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢³¤îµ¼ëè½¡¢°¦Åæ¿´¶Á¤È°ì½ï¤Ë²Æì¸©¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª
¾åµþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÂçºå¤«¤é½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æì¸©¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊ¸²½¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÎÉ¤¤Î¹¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¥Æ¥¥Ñ¥Æ°¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
½éÈäÏª¤Î²ñ¤Î±ÇÁü¤òÀèÇÚÊý¤È6´üÀ¸¤Ç¸«¤Æ¡¢¤Þ¤À5¥ö·î¤Û¤É¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î6´üÀ¸¤¬²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÇ»¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¡¢²þ¤á¤Æ·è°Õ¤Ç¤¤¿µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡¦¿¹Ê¿Îï¿´
²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÏÀîÃ¼¹¸ºÚ¤È¿·³ã¸©¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª
»ä¤¬ºÇÇ¯¾¯¤Î¹¸ºÚ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¿§¡¹½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢À¨¤¯Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãç¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
½éÈäÏª¤Î²ñ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¢¤Î¤È¤¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢»ä¤ò´¿·Þ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²¹¤«¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±´ü¤Î³§¤â¿§¡¹»×¤¤Çº¤ó¤Ç¡¢Âô»³¤Î¤³¤È¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½éÈäÏª¤Î²ñ¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê6´üÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¦ÌðÅÄË¨²Ú
º£²óLemino¤µ¤ó¤Ç6´üÀ¸¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç6´üÀ¸¤ß¤ó¤ÊÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Ç¤·¤¿¡ª
²ÔÆ¯Ãæ¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤ê¤ª¤ÈÆ±¤¤Ç¯¥Ú¥¢¤Ç¡ÖÊ¡²¬¡×¤Ø¡ª¡ª
ÇµÌÚºä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤´Ë«Èþ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Çñ2Æü¤Ç¤·¤¿¡Á
½éÈäÏª¤Î²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤â¹¹¤Ë¹¹¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ä¤¿¤Á¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á
´·¤ì¤Ê¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡ª
À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
