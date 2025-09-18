VANILLABEANSから秋を彩る「ショーコラ・オータムセット」数量限定発売

横浜発のチョコレートブランド「VANILLABEANS（バニラビーンズ）」から、この季節だけの特別なアソート「ショーコラ・オータムセット」が登場しました。秋を感じる蜜芋やキャラメルパンプキンといった限定フレーバーに加え、定番の人気ショーコラも一緒に味わえる贅沢なセット。限定デザインのパッケージで、ギフトや自分へのご褒美にもぴったりの一品です。

秋限定の特別フレーバーを堪能

ショーコラ・オータムセットには、秋らしい2種の限定フレーバーが仲間入り。

優しい甘みとほっくり感が魅力の「ショーコラ・蜜芋」、かぼちゃとキャラメル、ホワイトチョコがとろける「ショーコラ・キャラメルパンプキン」。どちらも秋ならではの深い味わいで、心までほっこり癒してくれます♡

人気定番フレーバーも一緒に

限定フレーバーに加え、通年愛される「ショーコラ・マイルドカカオ」と「ショーコラ・リッチミルク」もアソート。

濃厚なのに上品な口どけで、秋限定フレーバーとの食べ比べも楽しめます。4個入は各1個ずつ、8個入は各2個ずつの詰め合わせとなっています。

商品概要と販売情報

ショーコラ・オータムセット4個入／8個入



4個入 価格：1,728円（税込）／8個入 価格：3,456円（税込）

内容：マイルドカカオ／リッチミルク／キャラメルパンプキン／蜜芋

販売期間：2025年9月18日（木）～10月末頃まで

販売店舗：みなとみらい本店／川崎店／HAMMERHEAD／BAYSIDE／ROASTERY TOKYO／新横浜店／海老名店／オンラインショップ（公式・楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon・au PAYマーケット）

※実店舗では4個入のみ、8個入はオンライン限定販売となります。

秋の贅沢を「ショーコラ」で♡

季節の恵みをぎゅっと閉じ込めた「ショーコラ・オータムセット」は、秋のティータイムや大切な人へのギフトにぴったり。

この時期しか味わえない限定フレーバーと人気の定番を一緒に楽しめる特別なアソートは、数量限定だからこそ見逃せません。

バニラビーンズの秋の味わいで、心までほっとする時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪