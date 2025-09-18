10月3日よりBS朝日にて放送されるTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の追加キャストとして、高杉真宙の出演が発表された。

本作は、双葉社より発行されていた『月刊まんがタウン』にて2015年12月より連載をスタートし、現在は『まんがクレヨンしんちゃん.com』で連載されている同名漫画をアニメ化するもの。原作は人気キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画だ。『クレヨンしんちゃん』シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿“昼メシの流儀”を描き、累計発行部数（紙／電子）は80万部超え、さらに『まんがクレヨンしんちゃん.com』での累計PV数は、440万PV（2024年度）を超え注目を集めた。

高杉が声を務めるのは、漫画『野原ひろし昼メシの流儀』に登場するオリジナルキャラクター・高桐あきたけ役。高桐は笑顔が爽やかでとても優秀な22歳。そして、フォロワー数4,000人のSNSのグルメアカウントを持っているという、ひろしに負けず劣らず超グルメなキャラクターだ。

高杉は小さい頃に兄弟と『クレヨンしんちゃん』のTVアニメを観て大爆笑していたぐらいシリーズの大ファンだと明かし、「いつか何かしらで（『クレヨンしんちゃん』作品に）関わらせていただけたら嬉しいなと思っていました。スピンオフという作品で、自分が声で出演させていただけることになるとは思っていなかったので、非常に嬉しく思います」と喜びのコメント。さらに演じた高桐については、あまりの好青年ぶりに「ちょっと最初はうさんくさいなと思ったんですけど（笑）あまりにも“いい子”過ぎるんです。だけど、演じていくうちにそれが彼の本当の姿なんだと感じました」とキャラクターについて語った。そして、放送を楽しみにしている人へ向け「食事に対して熱意を持って追い求めて、その後にまた仕事を頑張ることができるひろしの格好いい姿、皆さんも憧れるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しみにしてください！」とメッセージを寄せた。

また、ひろしを慕っているが、昼メシを一緒に食べる時は高めのメニューを頼むしたたかな一面も持っている後輩・川口役に増元拓也が決定。そして、高桐と同じく漫画のオリジナルキャラクターである、飲食店でアルバイトをしている自意識過剰な大学生・四杉遥役を市ノ瀬加那が演じる。

■高杉真宙（高桐あきたけ役）コメント

いつか何かしらで（「クレヨンしんちゃん」作品に）関わらせていただけたら嬉しいなとは思っていました。新しい形のスピンオフという作品で、自分が声で出演させていただけることになるとは思っていなかったので、非常に嬉しく思います。

高桐は「野原ひろし 昼メシの流儀」オリジナルのキャラクターですので、自分次第ではあるなとは思いました。ちょっと最初はうさんくさいなと思ったんですけど（笑）あまりにも“いい子”過ぎるんです。だけど、演じていくうちにそれが彼の本当の姿なんだと感じました。

アニメではひろしの家庭では見られない姿を、僕も今回垣間見ることができ、ひろしの世界の一部として出演することができ、本当に嬉しく思っています。食事に対して熱意を持って追い求めて、その後にまた仕事を頑張ることができるひろしの格好いい姿に、皆さんも憧れるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しみにしてください！（文＝リアルサウンド編集部）