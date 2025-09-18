「PVCケース入り 一筆箋セット」（各1320円）　※価格は税込み

写真拡大

　 オシャレでかわいいお役立ちグッズを展開しているフロンティアの“おくるシリーズ”より、人気キャラクターのスヌーピーやムーミンのデザインをあしらったグッズが登場。9月16日（火）から全国の郵便局店舗および「郵便局のネットショップ」などで販売されている。

【写真】風船を持ったスヌーピーたちがかわいい！　おくるシリーズ商品一覧

■ムーミンのデザインも展開

　今回登場したのは、“送る×贈る”をコンセプトに製作された、贈り物や身の回りの整理に活躍するアイテム。

　ラインナップは全10種で、例えば収納や持ち運びに便利なPVCケースと封筒付きの一筆箋を組み合わせたセットをはじめ、梱包のデコレーションにも使えるアテンションシールなどがそろう。

　また、「配送用クリアバッグ」、「メッセージメモパッド」、「メッセージメモパッド」も用意。スヌーピーやムーミンが、送り先への大切な想いを風船にのせて届けてくれるだろう。