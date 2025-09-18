『タイプロ』配信開始から1年 元候補生の近影が話題「豪華メンバー」「繋がりが愛おしい」
timeleszの新メンバーを探すオーディション番組『timelesz project -AUDITION』の2024年9月13日の配信スタートから、約1年が経った。同番組に候補生として出演していた、アーティストの前田大翔が、9月17日（水）に自身のInstagramを更新し、元候補生の日野健太、助川壮太、浅井乃我、岩崎琉斗の近影を公開し、話題だ。
【写真】懐かしい顔ぶれが集結！ 『タイプロ』元候補生の集合写真
■それぞれの道で活躍中！
9月15日（月・祝）に自身の30歳の誕生日を記念した単独公演「Prince Release Party!!〜30th Anniv.〜」を開催した前田。同公演に、同じく候補生だった日野、助川、浅井、岩崎が駆けつけたようで、前田は「パーティへお越しいただきありがとうございました！」と集合写真やツーショットをアップした。
また、同投稿で前田は「こうしてそれぞれの道を歩み始めてからも会うことができて、語り合えるのは本当に大切な出会いなんだと思わされます」とつづり、『timelesz project -AUDITION』で得た絆の尊さを再確認した様子。
懐かし顔ぶれの再会にファンは喜びをあらわにしており、「豪華メンバー」「繋がりが愛おしい」「みんな最高の笑顔」「ずっと続く絆 ステキです」「良すぎて泣けるんですけどぉ」などとコメントを寄せている。
ちなみに、前田は9月16日（火）に自身初の配信リリースとなるEP『Grand-Brand-New』をデジタルリリースしたばかりで現在アーティストとして活躍中。日野健太はシンガーとして今年8月にメジャーデビュー。浅井は今年8月に米シリコンバレーでトークライブを実施した後、先日Instagramのアカウントを削除。岩崎は今年4月に日野とオンラインイベントを開催。助川は今年8月にリリースされた、HIKAKIN ＆ SEIKINの楽曲「YouTubeテーマソング2」にダンサーとして出演している。
引用：「前田大翔」Instagram（＠taisho_maeda_official）
