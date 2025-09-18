“ホラーパンクバンド”BALZACのドラマー・真鍋貴行さんが死去 バンドが訃報伝える「51歳というあまりにも早い旅立ちでした」
“ホラーパンクバンド”を掲げて活動するBALZACのドラマー・真鍋貴行さんが、11日に死去した。享年51歳。17日、BALZACの公式SNSおよびオフィシャルサイトにて、メンバー連名による訃報が発表された。
【画像】BALZACのドラマー・真鍋貴行さんが死去 バンドからの報告全文
発表では、「51歳というあまりにも早い旅立ちでした」「このようなご報告を皆さまにお伝えしなければならないこと、大変残念でなりません」と記されており、葬儀は近親者によって執り行われ、地域の関係者や多くの友人、BALZACメンバーおよびスタッフも参列したという。訃報の報告が葬儀後となったことについては、「ご報告で遅くなりましたことをお詫びいたします」としている。
また、末尾では「生前 故人に賜りました温かいご厚情に 心より感謝申し上げます」と謝意が述べられている。
BALZACは1992年、ボーカルのHIROSUKEを中心に結成されたパンクバンド。骨をあしらった衣装で“ホラーパンク”を掲げた独自のサウンドと世界観で支持を集めた。2002年にはアメリカのハードコアパンクバンド・MISFITSとのスプリットシングル「DON'T OPEN 'TIL DOOMSDAY」をリリースしている。
9月13日に東京・新宿LOFTで開催されたイベント『DEADLY CIRCUS』、および14日に神奈川・川崎CLUB CITTA'で開催された『PUNK LIVES! 2025』への出演が予定されていたが、出演キャンセルが発表されていた。
