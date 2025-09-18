テクノポップユニット「Perfume」のかしゆか(36)、あ〜ちゃん(36)、のっち(36)が18日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。グループ名の由来を明かした。

1999年にアクターズスクール広島の1期生として結成したPerfume。共演したお笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気が「Perfumeの表記ってフュなんですね、ヒュじゃなくて」と振ると、あ〜ちゃんこと西脇綾香は「広島の時はまだひらがなでやっていて。グループが13画が人気が出るってういのを信じて、どうにかひらがなで13画を使っていました」と明かした。

MCの「ハライチ」澤部佑が「Perfumeは決めてもらった名前なんですか」と聞くと、「ゆか、あやか、ゆかって人と3人でやっていたんですよ、最初。下の“か”がみんな香りの香で、じゃあPerfumeにしようってなったんだけど、その人がメンバー変わってのっちが入ってくれて」と説明。

「のっちは彩乃って名前なので、だからPerfumeは香りでいろんな人の気持ちを動かすよねって後付けということで…」と明かしてスタジオの笑いを誘った。

澤部から「のっちさん大丈夫でした？（グループ名）変えてよって…」と冗談交じりに問われたのっちこと大本彩乃は「ありがたかったです、受け入れてもらえて」と話していた。