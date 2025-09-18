【速報】大谷翔平が2試合連続51号ホームラン！ナ・リーグ本塁打王争いトップのシュワーバーと2本差

◆ロサンゼルス・ドジャースーフィラデルフィア・フィリーズ 17日（日本時間17日午前11時10分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは17日（日本時間18日）、ホームでフィリーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場した。

大谷選手は前日のフィリーズ戦に「1番投手・DH」で先発出場し、5回ノーヒットのほぼ完璧な投球を披露。8回にホームランを放ち、史上6人目の2年連続50号を達成するなど活躍したが、リリーフ陣が踏ん張れずチームは9−6で連敗を喫している。

ナ・リーグ本塁打王争いは、フィリーズのシュワーバーが、大谷に3本差をつけてトップに立っている。なお、前日の直接対決では投手・大谷がシュワーバーを三振、レフトフライに抑えた。

ドジャースの先発は今季4勝4敗・防御率2.79のスネル投手、一方のフィリーズは今季14勝6敗、防御率4.03のルサルド投手が先発を務めた。

1回裏の第1打席、大谷は初球の外角直球を打ってセカンドゴロ。

2回裏、先頭の4番フリーマンがセンターへホームランを打ってドジャースが1点を先制。2死1、3塁となって9番ロートベットがセンターにタイムリーを放って2−0。なおも2死1、3塁で大谷の第2打席に回ったが、カウント0−2で3球目の外角直球を打って大きなレフトフライに倒れた。

4回裏2死3塁で8番キケ・ヘルナンデスがセンターへタイムリーを打ってドジャースが3−0とリードを広げる。

5回裏の先頭で大谷の第3打席、カウント0−2で3球目の低めチェンジアップを見逃し三振。

8回裏の先頭で大谷の第4打席、カウント2−2から6球目、143キロやや外寄りのスライダーをセンターへはじき返し、2試合連続となる51号ソロホームランを放った。打球速度173キロ、飛距離124メートル、角度32度の豪快な一発で、シュワーバーに2本差に迫った。