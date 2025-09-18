俳優小泉孝太郎（47）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。“ドライ派”の小泉は、“ロマンチスト派”の理想のデートに本音をこぼした。

番組のテーマは「ロマンチストすぎる女子VSドライすぎる女子」。“ロマンチスト派”の元日向坂46の佐々木美玲は「デート中に突然歌い出して欲しい」と語った。「ディズニープリンセスが大好きでして、ディズニープリンセスが実写の世界に迷い込む『魔法にかけられて』っていう映画があるんですよ。それは好きな人と不意に一緒に歌い出してデュエットをするっていうシーンがあるんですけど、私も既存の曲じゃなくて、そのとき感じた気持ちとかを歌い出して、デュエットして、そろって、踊り出しちゃったりして、やりたいなって」と願望を語った。くりぃむしちゅー上田晋也は「結構しんどいじゃんキミ！」と笑わせた。

上田から「それを要求してくる彼女だったらどうします？」と質問された小泉は「本人にはね、面と向かって直接言えないんで、頭の中、何度も『面倒くせえ！』って思いました」と超ドライな素顔を明かした。

上田は「なに、今日、好感度全部捨てに来たの？」と普段と違う小泉の姿に笑った。