¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Îà¥Î¡¼¥Î¡¼¹ßÈÄá¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï£µ²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÅ¸³«¤ÇÂçÃ«¤Î±¦¥Ò¥¸¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ·ÑÅê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âç¸í»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²ÈÖ¼ê¤Î¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤Ï°ì»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º£µÅÀ¤ò¼º¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢£³ÈÖ¼ê¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤â¥½¥í¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤³¤Î²ó¤À¤±¤ÇÂçÎÌ£¶¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÃ«¤Î£µ£°¹æ¥½¥í¤Ê¤É¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢£¹²ó¤Ë¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬·è¾¡£³¥é¥ó¤ò¸¥¾å¤·¤ÆËü»öµÙ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ìÆ»¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â·ÑÅê¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë»î¹ç¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤â¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÍðÄ´¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡×¤Ï£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¡¢¡Ö¤ï¤º¤«¿ô½µ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Îº®Íð¤ÈÅÜ¤ê¤ò¾·¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÇÔÀï¤¬Â³¤¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ã¤·¤¤ÈóÆñ¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç»Ø´ø´±¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤òÊÛ¸î¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï¤½¤ÎÁ´°÷¤¬¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥¤¥§¡¼¥Ä¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥§¡¼¥Ä¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¼ã¤¤µß±ç¿Ø¤ò½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤³¤½¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò¤¤¤«¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤³¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ç£±£°·î¤ò¾¡¤Á¿Ê¤à¤³¤È¤ÏÅþÄìÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ËÀäË¾Åª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£