◇ナ・リーグ ドジャース5─0フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる51号を放ち、ライバルに2本差に迫った。

3―0の8回、先頭で迎えた第4打席、相手先発左腕・ルサルドに対し2ボール2ストライクからの6球目、真ん中付近のスイーパーをフルスイングした。打った瞬間、本塁打を確信。ゆっくりと打球の行方を見届けながら、ダイヤモンドを一周すると、本拠ファンは総立ちで大興奮した。

ダメ押しの51号は打球速度107.8マイル（約173キロ）、打球飛距離408フィート（約124メートル）、打球角度32度を計測した。

ナ・リーグ本塁打王争いは対戦相手フィリーズ・シュワバーとの一騎打ちの様相を呈しており、2戦連発で51号まで伸ばし、53本でトップを走るシュワバーに2本差と追走態勢に入った。

また、自己最多の昨季54本まであと3本。この日を含め残り試合は11でキャリアハイも視界に捉えた。

初回の第1打席は相手先発左腕・ルサルドの初球、外寄りの直球に手を出したがニゴロ。2回2死一、三塁の第2打席は左直に打ち取られた。5回の第3打席は3球三振に終わった。

チームは打線が2回にフリーマンの21号ソロなどで2点を先制すると、先発したスネルも7回2安打無失点、今季最多12奪三振の力投。大谷の51号ダメ押しソロも飛び出し、投打が噛み合って連敗を2でストップ。地区優勝へのマジックを「8」に減らした。