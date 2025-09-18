アメリカのABCテレビは、人気トーク番組の放送を無期限で中止すると発表しました。保守系の政治活動家が銃撃され死亡した事件をめぐる番組司会者の発言を問題視したものとみられます。

現地メディアによりますと、ABCテレビは17日、コメディアンのジミー・キンメルさんが司会をつとめる人気トーク番組について、無期限で放送を中止すると発表しました。

保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡した事件をめぐり、キンメルさんは15日放送の番組で「トランプ大統領の支持者が容疑者を批判することで政治的な利益を得ようとしている」と述べていました。

このキンメルさんの発言を問題視し、系列局の一つが番組の放送中止を発表。連邦通信委員会の委員長も発言を批判したうえで、ABCテレビに対し措置を講じることを示唆していたということです。

番組の放送中止を受け、トランプ大統領はSNSで「アメリカにとって素晴らしいニュースだ」と評価。一方、ニューヨーク・タイムズは「トランプ政権による主要放送局への異例の政治的圧力と言える」と批判しています。